TV3 ha estrenat aquest dimarts el documental 'Laietana 43. El cau de la Bèstia', dedicat a la comissaria de la policia espanyola situada a la Via Laietana de Barcelona on s'hi han practicat tortures des dels inicis del franquisme.

Centenars de policies varen fer de torturadors durant dècades a la comissaria Laietana de Barcelona, temuda per la brutalitat i el sadisme en els interrogatoris dels detinguts per raons ideològiques, religioses, ètniques o de gènere.

«Uns vuit o deu policies, no sé quants eren, em varen començar a pegar puntades de peu i cops de puny fins que em van deixar totes les costelles i tot el cos blau», explica Fredi Benanachs.

Blanca Serra, Carles Vallejo, Agustí Alcoberro, Joan Busquets... Tots varen ser torturats a la comissaria de la Via Laietana de Barcelona entre els anys 40 i els 80. Però el documental recull testimonis encara més recents.

«Era un lloc que tothom temia -explica Blanca Serra- perquè tothom sabia que hi passaven coses horroroses.»

A cap dels testimonis els cal forçar la memòria per recordar la seva experiència: «No hi havia normes, perquè hi ha algú que et domina, que pot fer el que vulgui amb tu a l'hora que vulgui», explica Agustí Alcoberro.

Pallisses i vexacions amb tota mena de tècniques tant físiques com psicològiques es varen repetir durant dècades a Via Laietana, que, segons Xavier Antich, president d'Òmnium, «ha estat un centre de detenció i tortura durant un segle. Tot el que hi ha passat és Estat, no afecta només els funcionaris que han torturat».

'Laietana, 43. El cau de la Bèstia' identifica una quarantena de torturadors que s'encarregaven dels interrogatoris. Entre ells, Julian Gil Mesas, Arturo Ureta, els germans Creix, Caro Fontanillo, Francisco Anguas Barragan, o Pedro Polo i Eduardo Quintela, responsables de la primera 'Brigada Político-Social'.

«Quan em vaig desmaiar, em van despenjar- recordava en Miguel Núñez, dirigent del PSUC- Tenia el braç mort i l'espatlla dislocada. Antonio Creix va cridar al forense. Em va auscultar i vaig sentir que deia: «Té una arrítmia forta però el podeu tornar a penjar».

'Laietana 43. El cau de la Bèstia' és, també, un recorregut per l'escenari de l'horror a través de la reconstrucció dels diferents espais amb 3D, perquè la Prefectura Superior de Policia de Barcelona no ha autoritzat la gravació de l'interior de la comissaria.