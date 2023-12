Cau el sostre d'un supermercat al Mercat de Llevant

Part del fals sostre del supermercat Eroski situat a l'interior del Mercat de Llevant, a Palma, ha caigut aquesta matinada, per bé que no ha provocat ferits.

El succés s'ha produït aquesta matinada per causes que ara s'investiguen i ha estat un empleat de manteniment de la cadena de supermercats el que ha donat la veu d'alarma en arribar al lloc.

La pròpia empresa s'encarregarà ara d'arreglar el desperfecte i no permetrà accedir al lloc fins que no sigui completament segura per a empleats i clients.