Continua la investigació per la mort del nadó llançat a un contenidor a Porto Cristo

La investigació pel nou nat mort aquest passat dijous, després d'haver estat llançat a un contenidor a la localitat de Porto Cristo, pertanyent al municipi de Manacor, continua avançant.

Així ho han comunicat aquest dissabte als mitjans fonts pròximes al cas, tot precisant que, en aquests moments, no és possible facilitar més informació per a no perjudicar l'èxit de l'operació.

Fins ara, se sap que els fets van ocórrer l'horabaixa del dijous quan una persona va veure que algú llançava un embalum sospitós des d'un cotxe a un contenidor. En acostar-se, va veure que es tractava d'un nadó, raó per la qual va telefonar als serveis d'emergències.

Agents de la Policia Local de Manacor, la Policia espanyola i els serveis sanitaris es van desplaçar fins al lloc. Tot seguit es va traslladar el nadó a un centre hospitalari, on no es va poder fer res per la seva vida. El succés es troba sota investigació policial.