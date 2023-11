Mor un nadó que havia estat llançat a un contenidor a Portocristo

Un recent nat ha mort aquest dijous després d'haver estat llançat a un contenidor en la localitat de Portocristo, que pertany al municipi de Manacor.

Segons han confirmat fonts pròximes a Europa Press, els fets han ocorregut aquest dijous horabaixa quan una persona ha vist que algú ha llançat un embalum sospitós des d'un cotxe a un contenidor, en acostar-se ha vist que es tractava d'un bebè pel que ha avisat immediatament els serveis d'emergències.

Agents de la Policia Local de Manacor, la Policia espanyola i els serveis sanitaris s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Tot seguit s'ha traslladat el nadó a l'hospital de Manacor, on no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. El succés es troba sota investigació policial.