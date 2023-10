Condemnen una regidora de VOX a l'Ajuntament de Palma per agredir una dona en un bar

El Jutjat d'Instrucció número 5 de Palma ha condemnat la regidora de VOX a l'Ajuntament de Palma Sandra Barceló per una agressió a una dona, exparella de la seva parella, a un bar de Santa Caterina.

La sentència, per un delicte lleu, ha transcendit en emetre el seu partit un comunicat en què ja anuncia que la regidora recorrerà la sentència argumentant «error en la valoració de la prova».

Davant aquesta notícia, el PSOE Palma ha expressat «total rebuig a qualsevol tipus de violència» i ha recordar la «necessitat d’exemplaritat» de les persones que ocupen càrrecs públics. Així, insten VOX a demanar l’acta de regidora a la comdemnada, a la vegada que demanem al batle, Jaime Martínez (PP), quines mesures prendrà o si pensa permetre que el soci de govern mantengui a una regidora que ha estat condemnada i «no assumeix les responsabilitats polítiques necessàries davant aquestes circumstàncies».

«Cal destacar la hipocresia una vegada més de VOX que per una part presenta al ple una iniciativa per tal de mantenir el decòrum institucional, desterrar l’insult i la descalificació personal, no contribuir a la crispació i, per una altra part, empara el comportament violent de la seva regidora», han conclòs.