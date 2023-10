Ha mort Remei Margarit, cantautora i fundadora d'Els Setze Jutges

La cantautora catalana Remei Margarit ha mort a 87 anys. Fundadora del grup Els Setze Jutges amb Miquel Porter i Josep Maria Espinàs l’any 1961, va ser una de les grans veus de la cultura catalana dels anys seixanta.

Margarit és considerada la primera cantautora catalana i va arribar a enregistrar dos discos de cançons pròpies: Remei Margarit canta les seves cançons (1962) i La violinista (1964).

Margarit també deixa obra literària, tant de prosa com de poesia. A més, el 2007 va rebre de manera col·lectiva la Medalla d'Honor –en categoria d'Or– del Parlament de Catalunya per la seva tasca com a membre i fundadora d'Els Setze Jutges.