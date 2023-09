A judici dos excaps de la Policia Local, acusats d'extorsió, amenaces i corrupció a Magaluf

Dos excaps de la Policia Local, quatre agents i dos empresaris de Calvià estan acusats de diversos delictes d'extorsió, amenaces i corrupció per extorsionar locals de Magaluf i perjudicar-los en favor de la competència, amb qui presumptament treballaven.

La Fiscalia demana penes de presó per tots ells, a més d'inhabilitació per als funcionaris públics. L'excap de la Policia Local de Calvià i un excap de la Policia Local de Marratxí, que actualment treballava d'inspector al municipi, s'enfronten cadascun a sis anys de presó per suborn passiu. Per al primer, el Ministeri Públic demana també 10 anys per un delicte d'omissió de perseguir delicte. Dos dels agents de policia s'enfronten a dos anys i 11 mesos de presó per extorsió i amenaces. Per als dos empresaris, el Fiscal reclama sis anys de presó per suborn passiu.

Entre altres proves, l'escrit d'acusació recull una visita a un local duta a terme l'any 2013 per part de dos agents de la Policia Local de Calvià, on haurien simulat trobar una quantitat de droga que ells mateixos hauria dipositat anteriorment. El Fiscal explica que quan aquest fet va ser denunciat, l'excap de policia encausat va amenaçar de querellar-se si ho difonien als mitjans de comunicació.

A més, els dos excaps feien tasques de gestió administrativa per a alguns locals d'oci dels quals cobraven a través de societats. Gràcies a aquesta relació, aquests locals rebien un tracte de favor i eren avisats quan s'anaven a realitzar inspeccions.