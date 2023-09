Detengut un jove a Madrid per obtenir imatges de contingut sexual d'una menor de Palma

Agents de la Policia espanyola han detengut a Madrid un jove de 25 anys, com a presumpte autor d'un delicte de producció de pornografia infantil, per haver obtengut imatges i vídeos de contingut sexual d'una menor d'edat de Palma.

Segons relata la Policia en un comunicat, el mes d'abril passat els pares de la menor varen interposar una denúncia en què manifestaven que havien descobert al telèfon mòbil de la seva filla arxius d'imatge i vídeo en què s'apreciava exhibint el cos nu i havien estat remesos per una famosa xarxa de missatgeria.

Juntament amb la denúncia, la Brigada Provincial de Policia Judicial, en concret, el Grup de Delictes Tecnològics (Ciberdelinqüència) i Delinqüència Econòmica de Palma, en col·laboració amb la Unitat Central de Ciberdelinqüència -CGPJ- amb el Grup I de Protecció al Menor, va lliurar als agents de Palma els dispositius amb què pogués haver mantengut converses amb l'usuari de la xarxa de missatgeria instantània, facilitant el mòbil i un ordinador portàtil per a analitzar-lo.

Els agents varen descobrir que la víctima havia esborrat el contingut del terminal mòbil però es va recuperar de l'ordinador portàtil, informació que acreditava que s'havia mantengut una conversa amb un jove. Les converses eren de contingut sexual i durant aquestes la menor enviava vídeos íntims en què mostrava els seus genitals i apareixia practicant conductes sexuals explícites a instàncies de l'interlocutor que xatejava amb ella.

Per això, acreditat el delicte de producció de pornografia infantil, la investigació es va encaminar cap a la identificació plena del presumpte autor del delicte, que va ser localitzat finalment a Madrid, per la qual cosa es va sol·licitar la col·laboració de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, del Grup I de Protecció al Menor, que després de comprovar les dades aportades, va procedir a l'entrada i el registre del domicili del detengut, on varen localitzar les converses mantingudes amb la menor, així com els arxius enviats per aquesta. Així, doncs, es va procedir a la detenció del presumpte autor.