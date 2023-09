Un periodista denuncia que l'amo d'un forn de Sóller els ha dit «maricones de mierda»

«Hem patit una agressió LGTBI en aquest forn de Sóller, a Mallorca per part del senyor que el regenta. Mentre una al·lota ens atenia, molt amable i morta de vergonya, l'amo es referia a nosaltres com a «'maricones de mierda'». El periodista valencià que treballa per diversos mitjans espanyols, Sergi Pau, ha denunciat, amb aquesta piulada a les seves xarxes, l'agressió patida.

Sergi Pau ha explicat que mentre ell i una altra persona eren atesos per una dependenta, l'amo del forn del Santo Cristo de Sóller els ha insultat greument.