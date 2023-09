La UOB condemna els fets succeïts al CEIP de Campos: «Cap agressió sense resposta!»

La UOB Ensenyament ha volgut mostrar aquest dissabte tot el seu suport al director del CEIP Joan Veny i Clar, de Campos, que tal com ha informat dBalears va ser «insultat greument» divendres per dos operaris d'una empresa contractada per l'Ajuntament. El sindicat també s'ha posat a disposició del director per emprendre les accions legals pertinents.

Segons la UOB, «no tolerarem cap atac ultraespanyolista, conseqüència de l'odi contra la llengua catalana que han sembrat els partits d'extremadreta amb el seu discurs, ationats pels resultats electorals i l'assumpció, per part del PP, del programa de VOX contra la nostra llengua i cultura pròpies».

També, insten l'Ajuntament que «faci públic el nom de l'empresa adjudicatària, s'investiguin els fets i no quedi impune aquesta agressió». «Renovam la nostra crida a no deixar-se intimidar per les amenaces de supremacistes i antidemòcrates i fer front a aquest tipus d'actuacions, denunciant qualsevol atac», ha sentenciat el sindicat.