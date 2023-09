Dos operaris d'una empresa insulten el director de l'escola de Campos: «Eres un puto nazi catalanista» i criden «De este colegio saldrán todos tarados y maricones»

Aquest divendres matí s'han produït uns fets greus al col·legi Joan Veny i Clar de Campos, provocats per dos operaris d'una empresa privada de control de plagues, contractada per l'Ajuntament.

Els operaris han entrat al despatx de la Direcció del centre i han dit que eren allà per passar el control de plagues. El director els ha demanat «Bon dia, vos envia l'Ajuntament?». Un d'ells ha contestat: «eh? No te entiendo». Aleshores, el director li ha fet la mateixa pregunta en castellà.

Posteriorment, els dos operaris han comentat en veu alta un decàleg en català d'escola coeducadora, penjat a la paret exterior de Direcció, mentre deien: «Saldrán todos tarados de este colegio, tarados y maricones».

El Director de l'escola explica que «Quan he sentit el que deien els hi he fet saber que m'acabaven de dir que no m'entenien, però que sabien llegir en català perfectament i que havien de respectar tot el que estava escrit al decàleg perquè estaven dins un centre educatiu».

En aquell moment l'han començat a insultar amb termes com «puto nazi catalanista». El Director els ha dit que sortissin immediatament de l'escola.

El docent explica que «Un dels dos s'ha acostat a un pam de la meva cara i cridant com un posseït m'ha començat a dir en català que a ell quan li xerraven en mallorquí xerrava en mallorquí i si li xerraven en castellà ho feia en castellà i que jo era un nazi. Li he tornat dir que havien de sortir i han agafat portal cridant».

Cal ressenyar que han presenciat els fets dues caps d'estudis i una mare d'alumnes del centre.

Els fets s'han posat en coneixement de l'Ajuntament i de l'Obra Cultural Balear que ha demanat a l'Ajuntament que intervengui immediatament i actuï davant l'empresa a la qual pertanyen els operaris.