Destapen un policia infiltrat a Madrid que va participar al Primer d'Octubre

Una investigació del mitjà de comunicació El Salto, amb la col·laboració de la Directa, ha destapat un nou agent de la Policia espanyola infiltrat a moviments socials, en aquesta ocasió a Madrid. Durant sis anys, Sergio G.A. -amb el nom fals de Sergio Botana- va participar en accions de desobediència civil, es va infiltrar a col·lectius com Distrito 14 i el Movimiento Antirepresivo de Madrid.

A més, l'agent infiltrat es va desplaçar a Barcelona per a participar en la defensa d’un col·legi electoral de Barcelona durant el referèndum d’autodeterminació del Primer d'Octubre l'any 2017 i en una manifestació antirepressiva el 2 de febrer de 2020.

Com remarca la Directa, diferència dels casos d'infiltració de Marc Hernández (Barcelona), Dani Hernández (Barcelona), Ramón Martínez (València) i Maria Amengual (Girona), Sergio Botana no pertany a la 33a promoció policial, sinó que es va graduar a l’acadèmia d’Àvila cinc anys abans, en plena ressaca del moviment del 15-M. Per contra, el cas de Mavi, destapat per El Salto enguany, correspondria a una promoció posterior, la que es va graduar el mes de juny de 2022.