L'eurodiputada Clara Ponsatí torna a ser detenguda a Barcelona

Els Mossos d’Esquadra han tornat a detenir l’eurodiputada Clara Ponsatí, que aquest dilluns era a Barcelona. Ha estat detenguda per ordre del magistrat del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena per a forçar-la a declarar.

He tornat a ser detinguda il·legalment a Barcelona. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 24, 2023

Cal recordar que el passat 28 de març, agents dels Mossos d'Esquadra ja la varen detenir quan caminava per la Plaça de la Catedral de Barcelona, acompanyada del seu advocat, Gonzalo Boye.

Ponsatí va reclamar que la detenció era il·legal i va mostrar la seva credencial com a membre del Parlament Europeu: «Sóc eurodiputada, i tinc immunitat en tota la Unió. Només a Espanya aquesta immunitat no se'm reconeix a mi i als meus companys d'exili, i a més Llarena no és el jutge competent. Si em detenen hauran d'atendre's a les conseqüències, com sempre havia passat a Europa. Continuaré exercint d'eurodiputada i esgotaré totes les vies legals per a continuar exercint els meus drets polítics».

Al mes de juny, Llarena va dictar una ordre de detenció estatal contra l'eurodiputada al·legant que «no ha justificat amb una causa legítima» que no comparegués davant el Tribunal Suprem (TS ) el 24 d'abril passat perquè se li comuniqués el seu processament per un delicte de desobediència per l'1-O.