La mare de la infiltrada mallorquina a Girona va participar en el muntatge policial

La Directa continua destapant informació sobre la infiltració d’una agent mallorquina de la Policia espanyola en moviments socials i independentistes a Girona. Segons han explicat, la mare de Maria Isern Torres -la policia- va participar en la infiltració de la seva filla.

Cal recordar que Isern va aconseguir infiltrar-se a Girona durant tres anys i va mantenir una relació sentimental amb un conegut activista independentista, Òscar Campos. Arran de la relació, entra en escena la mare de la policia -B. T. S.- qui a l’estiu de 2021 acull l'activista a la casa familiar, al barri d’Establiments de Palma.

És per aquesta tàctica de la mare que l'activista Òscar Campos no sospitava de Maria Isern, ja que per primera vegada la família participa activament en el muntatge policial. La llarga relació de confiança que mantenen l'activista i la mare de la infiltrada, relatada per La Directa, deixa clar que en aquesta infiltració s’han creuat més línies vermelles.

Segons ha donat a conèixer el mitjà, la mare de la infiltrada és educadora social d’infància i família a l’Institut Mallorquí d’Assumptes Socials (IMAS) i, al 2019, va ser candidata a les eleccions sindicals per l'STEI Intersindical.

La Directa remarca que «la seva connexió amb el sindicalisme alternatiu xoca amb les seves posicions a Facebook» on la mare de la infiltrada compartia missatges espanyolistes i gonelles. Cal tenir en compte que el germà de la infiltrada -R. I. T.- també és policia, a la Prefectura de les Balears, i membre de l'associació ultraespanyolista Jusapol.