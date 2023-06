L'alcalde en funcions de Sant Josep d'Eivissa, Ángel Luis Guerrero, ha estat detengut en el marc d'un operatiu desenvolupat per la Guàrdia Civil per un possible cas urbanístic.

Des de primera hora d'aquest dimarts s'està realitzant un registre en el Consistori, i no es descarten més detencions relacionades amb el departament d'Urbanisme.



Encara no s'ha confirmat en quins altres llocs d'Eivissa s'estan duent a terme els registres, perquè l'operatiu està sota secret judicial.