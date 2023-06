L'OCB qualifica d'atac a la llengua la decisió de la UIB i Educació de repartir les proves de la PBAU en català i castellà

L'Obra Cultural Balear ha qualificat «d'atac contra la llengua catalana» la decisió que han pres la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació de fer el repartiment de les proves de la PBAU en català i castellà.

La històrica institució ha assegurat que aquesta decisió «va en contra de la Llei de Normalització Lingüística i del Reglament d'Usos Lingüístics de la UIB». El darrer 3 de juny, des de l'OCB ja van lamentar que es trencàs el funcionament normal d'aquestes proves «que sempre han garantit els drets lingüístics de tots els examinands».

L'@ocbcat qualifica d'atac contra la llengua catalana la decisió de la UIB i la Conselleria d'Educació de repartir les proves de la PBAU en català i castellà. Una decisió que va en contra de la Llei de Normalització Lingüística i del Reglament d'Usos Lingüístics de la UIB. — Obra Cultural Balear (@ocbcat) June 6, 2023

Un total de 4.773 alumnes de les Balears estan duent a terme aquest dimarts, dimecres i dijous les proves de batxillerat per a l'accés a la Universitat. La comissió organitzadora de la prova, formada per representants de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i de la Universitat de les Illes Balears, ha decidit facilitar l'enunciat dels exàmens en català i castellà després que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears admetés a tràmit un recurs presentat per l'entitat ultraespanyolista PLIS contra el sistema utilitzat fins ara.