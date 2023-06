Feminicidi: Una dona assassinada per un Guàrdia Civil a Galícia

Una dona ha estat assassinada a trets a primera hora de l'horabaixa a l'entrada d'un càmping de la població gallega d'Oia, a Pontevedra. Els fets han passat a les 16.00 hores, a l'accés principal del càmping O Muiño.

L'autor de l'assassinat masclista ha estat l'exparella de la víctima, un agent de la Guàrdia Civil destinat a Baiona. L'home tenia una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb la víctima.

La dona ha estat tirotejada quan sortia de fer feina al càmping. La seva exparella l'esperava a la sortida i li ha disparat diverses vegades davant diversos testimonis, inclosos alguns menors.

El crim s'ha comès en un punt molt transitat, a peu de la carretera que uneix les poblacions de Baiona i A Guarda. La dona ha rebut diversos trets i ha mort abans que arribassin els equips d'emergència.

Aquest és el segon crim masclista a Galícia aquest 2023. Al febrer va morir una dona a Baiona a mans de la seva exparella.

L'autor de l'assassinat s'ha suïcidat en veure's acorralat per companys seus del cos armat.

On es pot demanar ajuda?

Per demanar ajuda en cas de violència masclista hi ha un telèfon específic d'atenció i informació: 900 900 120. Funciona les 24 hores del dia cada dia, atén consultes i urgències i és gratuït, no queda registrat al mòbil i és confidencial.

En cas d'emergència davant d'una agressió, també es pot telefonar al 112.