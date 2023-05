[VÍDEO] Cap de setmana de brutalitat policial a Catalunya

Cap de setmana de violència policial a Catalunya. Segons va publicar La Directa, dissabte la Guàrdia Urbana de Barcelona va agredir amb esprai irritant dos monitors d'un esplai i els va detenir. Diumenge, la Policia Local de Mataró va protagonitzar una brutal agressió contra un veí.

Els fets

A Barcelona, l’Esplai del Pi commemorava dissabte el 49è aniversari de la seva fundació i la celebració va acabar amb agressions per part de la Guàrdia Urbana, dos detenguts i set identificats. Segons explica l’entitat, tenien permís per a l'esdeveniment fins a les dues de la matinada, però la Guàrdia Urbana va amenaçar i identificar dos monitors quan ja recollien el material. A partir d’aquest moment, va començar la violència.

#REPRESSIÓ | La Guàrdia Urbana agredeix amb esprai irritant i deté dos monitors d'un esplai de Barcelona https://t.co/QA3nmq4U1I Els fets van succeir la nit del dissabte 20 de maig a la plaça del Pi. Una informació d'@albertmartnez pic.twitter.com/agwb9h7SSP — Directa (@La_Directa) May 22, 2023

A Mataró, hi ha enregistrada una brutal agressió per part d'agents de la Policia Local contra un veí el passat diumenge. El Sindicat d’Habitatge de Mataró ha fet públic el vídeo i denuncia que la policia va detenir l’home perquè tenia el cotxe aparcat a la vorera. Segons expliquen testimonis al vídeo, l’home havia aparcat per a recollir sa mare, amb problemes de mobilitat, i la policia va reaccionar violentament.