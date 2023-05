Una banda dedicada a traficar amb droga en el Llevant de Mallorca s'enfronta a 136 anys de presó

La Secció Segona de l'Audiència Provincial celebra aquest dijous la vista prèvia del judici contra 22 persones acusades de formar una banda dedicada al tràfic de drogues al Llevant de Mallorca. La Fiscal demana penes que sumen 136 anys de presó i multes que ascendeixen a un total de 660.000 euros.

El Fiscal demana per a cadascun dels acusats entre quatre i sis anys de presó per un delicte contra la salut pública, i altres dos anys per pertinença a grup criminal. A més, sol·licita multa de 30.000 euros per a cada processat. En el cas dels acusats estrangers, la pena de presó seria substituïda per l'expulsió del territori i la prohibició de retornar durant 10 anys.

Segons l'escrit d'acusació, el grup es va dedicar durant el 2015 a la venda de cocaïna i cànnabis en el Llevant de Mallorca, principalment a Portocolom, Felanitx i Petra. Del grup, un d'ells, que era conegut com a 'peus grans' era l'encarregat de comprar les substàncies i distribuir-les a la resta de la banda perquè la venguessin als consumidors finals. El valor total de la droga confiscada en els registres va ascendir a una mica més de 15.000 euros.