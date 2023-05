Localitzades a Son Coletes les restes dels germans Monserrat Parets

Les restes de Miguel i Joan Monserrat Parets han estat localitzades en el grup 2 de la fossa núm. 3 de Son Coletes, durant els treballs d'excavacions i exhumacions del cementiri de Manacor del Tercer Pla de Fosses.

El Govern ha informat que l'anàlisi genètica de les restes localitzades a les fosses de Son Coletes, durant la segona intervenció que es va dur a terme entre novembre i desembre de 2021, ha donat com a resultat aquestes dues noves identificacions.

Es tracta dels germans Miguel i Joan Monserrat Parets, naturals de Llucmajor i militants del Partit Socialista. Miguel i Joan foren víctimes de la treta del Castell de Bellver del 4 de gener de 1937.

Les seves restes varen ser localitzades en la mateixa fossa que allotjava les restes d'Aurora Picornell, Belarmina González i les Roges del Molinar, al costat dels cossos dels ja identificats Jaume Bauzà Far, Emilio García-Peñuela Orgaz i Antonio González Rodríguez, també víctimes de la mateixa treta.

Els familiars dels germans Monserrat Parets varen escriure dues Cartes de la Memòria en record de Miguel i Joan:

"... De nin veia els meus amics amb els seus padrins, els veia que anaven a veure'ls i fer-los una besada i no entenia per què jo no tenia padrí; veia alguna cosa estranya a casa cada vegada que intentava demanar, però no comprenia els silencis del meu pare i de la meva mare..." (Carta d'Andrés Monserrat Ollers al seu padrí, Miguel Monserrat Parets)

"... L'Ajuntament de Llucmajor, després de quaranta anys de democràcia, l'any 2019 el va nomenar Fill Il·lustre de Llucmajor, la qual cosa representà un reconeixement molt important i sentit per a tota la nostra família. Havien passat quasi 80 anys..." (Carta de Miquel Monserrat Ferrer a Joan Monserrat Parets)

Joan Montserrat Parets

Joan Monserrat Parets va néixer a Llucmajor l'any 1889. Barber i sabater de professió, fou fundador de la Joventut Socialista de Llucmajor (1909), president de l'Agrupació Socialista de Llucmajor i regidor de l'Ajuntament des de 1915. També fou defensor de la laïcitat a l'educació, mestre de l'escola socialista de Llucmajor (1911-1915) i candidat a diputat per la coalició republicana i socialista a les eleccions legislatives de 1919. El 1920 fundà a Llucmajor la cooperativa Helios, de consum i electricitat, de la qual en fou director. Fou també un dels principals impulsors de la cooperativa La Nova Vida.

Durant la Segona República s'instal·là a Palma. Fou president de l'Agrupació Socialista de Palma i vocal de la comissió executiva de la Federació Socialista Balear. Políticament defensà el sector d'Indalecio Prieto.

Després del cop d'estat militar contra la República, gairebé el dia següent, fou empresonat al Castell de Bellver, on hi va restar fins al 4 de gener de 1937 quan, segons les autoritats revoltades, fou suposadament posat en llibertat, juntament amb el seu germà Miquel Monserrat. Ambdós desaparegueren i foren assassinats a Son Coletes.

Miguel Montserrat Parets

Miquel Monserrat Parets, fou un destacat polític socialista i sindicalista mallorquí, germà del també polític socialista Joan Monserrat Parets. Fou gerent de la societat de consum i defensa obrera "La Nueva Vida" de Llucmajor i de la cooperativa de sabaters "La Hormiga"; president de l'Agrupacio Socialista de Llucmajor i primer tinent de batle de l'Ajuntament de Llucmajor durant quasi tota la Segona República.

Defensà la reforma agrària impulsada pel Govern republicà. Després del cop d'estat de juliol de 1936 fou empresonat al castell de Bellver. El 4 de gener de 1937, als 37 anys, fou assassinat pels falangistes a Son Coletes.