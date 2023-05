Col·lectiu 2 d'Abril: «Assegurar un futur al català a Catalunya Nord passa obligatòriament per aconseguir que esdevingui (co)oficial»

El Col·lectiu 2 d'Abril, compost per entitats i persones preocupades per la situació de la llengua catalana a Catalunya Nord, ha convidat tots els batles i batlesses a «adaptar el seu reglament intern per a fer possible que es parli català amb normalitat».

Aquest dimarts 9 de maig el Tribunal administratiu de Montpeller ha fet pública la sentència que prohibeix l'ús de la llengua catalana als plens municipals de la Catalunya Nord. Els ajuntaments d'Elna, els Banys i Palaldà, Portvendres, Tarerac i Sant Andreu de Sureda van aprovar el passat mes d'abril un canvi de reglament dels plens municipals per fer possible l'ús de la llengua catalana, amb traducció sistemàtica al francès.

Com a reacció a aquesta sentència, el Col·lectiu 2 d'abril ha demanat a tots els batles i batlesses de la Catalunya Nord que participin de la concentració que tendrà lloc aquest dimecres 10 de maig a les 18.30 hores a la prefectura de Perpinyà.

«Assegurar un futur a la llengua catalana a Catalunya Nord passa obligatòriament per a aconseguir que la llengua catalana esdevingui (co)oficial. Que es pugui utilitzar sempre i a tot arreu del territori», han reclamat des de l'associació.

Des del Col·lectiu han recordat que el rei absolutista Louis XIV va prohibir l'ús oficial de la llengua catalana el 2 d'abril de 1700, fa 323 anys. «Els drets lingüístics dels nord-catalans no han millorat gaire, la prohibició segueix vigent, ha estat mantinguda per monarquies, imperis i repúbliques», han denunciat.