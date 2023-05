Atac a la llengua a la Catalunya Nord: la justícia francesa prohibeix el català als plens municipals

El Tribunal Administratiu de Montpeller ha acordat prohibir l’ús del català als plens municipals dels ajuntaments de la Catalunya Nord. Concretament, els ajuntaments d’Elna, els Banys i Palaldà, Portvendres, Tarerac i Sant Andreu de Sureda havien modificat el reglament municipal per a permetre l’ús del català als plens. No obstant això, el Tribunal argumenta que aquesta modificació és anticonstitucional perquè vulnera «la primacia de la llengua francesa».

«La primacia de la llengua francesa és posada en qüestió pel reglament intern quan preveu que l'expressió dels consellers municipals té lloc primer en català, amb una traducció posterior al francès», argumenta el Tribunal.

Els ajuntaments tenen, a partir d'ara, tres mesos per a canviar els reglaments municipals.

Cal recordar que el passat mes d'abril, el Tribunal Administratiu de Montpeller va jutjar els ajuntaments d'Elna, Els Banys, Sant Andreu de Sureda, Portvendres i Tarerac per haver inclòs en el reglament intern del consistori l'ús del català als plens municipals.

L'advocat defensor de l'Ajuntament d'Elna, Mateu Pons-Serradell, va recordar a la relatora que quan es va promulgar l'article 2 de la Constitució francesa es va precisar explícitament que aquest article «no anava pas en contra de les llengües regionals».

A més, la defensa de l'Ajuntament de Sant Andreu de Sureda va esmentar que l'edicte de Villers Cotterets va ser pres abans que Catalunya fou integrada a França i, per tant, dubta del seu emprament per a justificar el retoc del reglament intern. D'altra banda, va recordar que els catalans varen esdevenir francesos per dret de conquesta, que han acceptat el francès com a llengua, però que continuen sent profundament catalans i que l'ús de la seva llengua forma part dels seus drets.