Veritas nega ara que l'acomiadament de la treballadora sigui per haver parlat en català als clients

L'empresa de supermercats ecològics Veritas manté, ara per ara, l'acomiadament a la treballadora de Puigcerdà que, segons el seu testimoni, va ser expulsada de la feina per haver parlat en català als clients. Tal com ha publicat aquest divendres VilaWeb, dijous a la nit, Veritas va fer una piulada a Twitter en què considerava inacceptable l'actuació del «suposat encarregat» de la botiga de Puigcerdà. L'empresa de supermercats ecològics deia que investigaria els fets i que prendria les mesures pertinents.

Així, l'empresa nega «rotundament» les acusacions i, en un comunicat difós a Twitter, ha reivindicat el seu respecte, estima i defensa de la llengua catalana i ha negat rotundament que l'acomiadament de la treballadora hagi estat per haver parlat català. «Fa més d'un mes que li vam comunicar de manera oficial la finalització del període de prova per no complir les expectatives per les quals va ser contractada. En cap cas la finalització del seu contracte va ser per motius lingüístics», ha escrit Veritas.

Alhora, l'empresa lamenta que la treballadora hagi publicat un vídeo que consideren que va ser «enregistrat sense consentiment» i va ser editat, «raó per la qual no recull la totalitat ni la realitat de la conversa». Malgrat això, diuen que analitzen el cas per aclarir-ne tots els detalls. «Revisarem els procediments interns per garantir el compromís amb la nostra llengua, amb el màxim respecte per la pluralitat lingüística», ha dit Veritas.

Tal com va informar dBalears, la Plataforma per la Llengua va publicar dijous un vídeo en què l'encarregat reconeixia que l'havien acomiadada per motius lingüístics arran de la queixa de dos treballadors de l'empresa, que es feien passar per clients, perquè la treballadora els havia respost en català quan ells, tot i entendre-la, s'hi havien adreçat en castellà. La treballadora, amb el suport de l'entitat, ha presentat una demanda als jutjats perquè considera que ha estat discriminada per raó de llengua i que, per tant, «l'acomiadament s'ha de declarar nul» i l'empresa ha de readmetre-la i indemnitzar-la.

Aquí podeu llegir el comunicat emès per l'empresa Veritas: