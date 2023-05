La marca de roba Rebolf se'n riu d'un client que els hi demana perquè exclouen el català: «Ves a fer unes cerveses amb els amics»

Nou menyspreu a la llengua. Rebolf és una marca de roba amb seu a la localitat catalana de Granollers. El seu web està en anglès i tota la comunicació a l'única xarxa que tenen, Instagram, la fan en castellà. Allí, tal com se n'ha fet ressò aquest divendres Racocatalà, un usuari @xavidegr els hi ha preguntat si «hi ha cap motiu pel qual com a marca barcelonina hàgiu decidit ometre i menysprear el català a les xarxes socials i al web? I que això, que està a l'ordre del dia, us pot penalitzar i guanyar recel ara que tot just esteu començant?».

La resposta, en català, per part del responsable de xarxes de l'empresa tenia la voluntat de ridiculitzar-lo: «Gràcies per aquest missatge tan dolç. No menyspreem res, de fet, si haguessis vingut a l'esdeveniment d'ahir, hauries vist que no només comuniquem en castellà. Avui surts a fer unes cerveses amb els amics i ja veuràs com et passa aquesta preocupació».

Davant d'aquesta contestació, l'usuari ha insistit: «La meva pregunta és totalment seriosa i en cap moment suposa cap falta de respecte. En canvi, la vostra resposta en to jocós i relativitzador, sumada al fet que el vostre web (plataforma de servei) i el vostre altaveu (aquesta única xarxa) no contemplen en cap moment la llengua, sí que són una falta de respecte i un menysteniment cap a una preocupació legítima dels vostres clients potencials».

De nou, des de Rebolf li han dedicat una nova burla, un missatge amb caràcters xinesos que traduït significa: «Gràcies pels seus comentaris! El nostre departament d'atenció al client està revisant la vostra objecció. Salutacions».

L'afectat ha decidit compartir a Twitter captures d'aquest intercanvi de comentaris amb el següent text: «Aquest és el to grotesc i d'impunitat de 'Rebolf' (nova marca de roba de Granollers que avui anuncien alguns influenciadors) quan els demanes per què exclouen el català. És l'infern de la catalanofòbia i cal lluitar-lo perquè el bàndol escaldat sigui el que la perpetra».

Tal com ha explicat Racocatalà, l'usuari també ha denunciat Rebolf a l'Agència Catalana del Consum i a la Plataforma per la Llengua per incomplir el Codi de Consum.

