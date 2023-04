El batle d'Eivissa és citat a declarar com a investigat pel cas Ports

El batle d'Eivissa, Rafel Ruiz, ha estat citat a declarar als jutjats de Palma el pròxim 21 de juny com a investigat del cas Ports.

L'anomenat cas Ports és un presumpte cas de corrupció que afecta principalment l'Autoritat Portuària de les Balears. Ruiz ha defensat la seva innocència assegurant a través del seu compte de Twitter que «no tenc res a ocultar».

El batle ha afegit que «en tot moment he defensat l'interès general per a la ciutat d'Eivissa i un model de gestió social i esportiva al seu port d'acord amb criteris tècnics».

