Vox amenaça Can Alcover i l'OCB

L'organització neofeixista Vox ha publicat diversos missatges a les seves xarxes, acompanyats d'icones de bombes, on s'amenaça Can Alcover i l'Obra Cultural Balear.

El caçador i membre de l'organització extremista, Pedro Bestard ha enregistrat un vídeo davant Can Alcover on anuncia que «si Vox governa, no seguiran aquí, vivint com a faraons».

El representant de la sucursal a Mallorca de l'agrupació neofeixista critica que el Consell de Mallorca i l'OCB hagin signat un acord de col·laboració per posar a disposició del sector cultural els immobles de l'Entitat, Bestard ho titlla d'«ayuditas» i diu «no contents amb les 'ayuditas', han aconseguit que el Consell de Mallorca els financi les obres de rehabilitació de dues de les seves propietats, aquestes propietats en les quals celebren els seus aquelarres i on qualsevol persona normal no és benvinguda».

En el comunicat amenaçador no hi falta tampoc el component xenòfob: «Si tant els agrada el català, ja saben, poden agafar els seus trastos i partir cap a Catalunya i demanar allà subvencions».