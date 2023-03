La fundació ultra Denaes fitxa Jorge Campos com a vocal

El líder del partit d'extrema dreta Vox a les Illes Balears, Jorge Campos, ha estat designat vocal del patronat de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes), una entitat ultra espanyolista que presideix Gustavo Bueno Sánchez. També en són vocals el president de Vox a nivell estatal, Santiago Abascal, qui en va ser president fins al 2014, i Juan Sergio Redondo, diputat de Vox al Congrés espanyol per Ceuta.

L'organització està estretament vinculada amb Vox i funciona com a eix de xarxa per a diversos polítics, periodistes i acadèmics revisionistes. Denaes no ha fet públics els seus comptes des que el partit d'extrema dreta va irrompre a les institucions: el desembre del 2018, Vox va obtenir 12 representants al Parlament andalús.

D'entre les seves actuacions més conegudes de Denaes destaca quan al 2006 va presentar una querella contra l'actor i humorista Pepe Rubianes per delicte d'ultratge a Espanya i d'incitació a l'odi per raó d'origen per dir: «A mi la unitat d’Espanya em sua la polla per davant i per darrere».

Jorge Campos ja ha participat diverses vegades en actes de Denaes, com per exemple al 2008 quan presidia el Círculo Balear amb la conferència 'El español en España, por el derecho a usar nuestra lengua común' o, més recentment, ja pertanyent a Vox, amb 'El Mito de los Países Catalanes'.