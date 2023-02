[VÍDEO] Vergonyosa exhibició de parafernàlia nazi en un acte a Madrid

Exhibició esperpèntica de simbologia franquista, espanyolista i del nazisme alemany i dos energúmens disfressats amb els uniformes de la División Azul de l'exèrcit franquista i de la Waffen-SS hitleriana. Tot això s'ha vist aquest dissabte, 11 de febrer de 2023, a un acte polític desenvolupat en un cementeri de Madrid.

Enguany, els neonazis han tornat a organitzar l'homenatge als feixistes i nazis que participaren en la batalla de Krasni Bor, que va tenir lloc entre el 10 febrer de 1943, i han tornat a reivindicar la División Azul, en el 80è aniversari de la batalla.

Cal recordar que al 2021, varen sortir a la llum imatges esborronadores d'aquesta mateixa manifestació. Unes 300 persones varen desfilar pels carrers de Madrid fins al cementeri de 'La Almudena'. La desfilada va esdevenir un autèntic catàleg dels horrors: simbologia nazi i himnes feixistes; crits d'«España, una, grande y libre»; negació de l'Holocaust discursos afirmant que «el jueu és el culpable» o «el feixisme és alegria, camarades»; un capellà afirmant que «el marxisme nega el príncep de la pau que és Jesús»; un parenostre; crides a desobeir les normes sanitàries contra la Covid; banderes espanyoles amb la creu gammada i salutacions feixistes.

Una commemoració que continua malgrat la nova llei

La Llei de Memòria Democràtica que va aprovar el Govern espanyol el 2022, que es va crear per «emparar millor la memòria de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme», no ha impedit l'autorització d'aquesta commemoració feixista.

This is Spain where tributes are made to Nazism with impunity and without any kind of respect for its victims.@USEmbassySV @AlemaniaDiplo @BAFA_Bund pic.twitter.com/wTjh2jwWOd