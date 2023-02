Ha mort Maria Tur Juan, impulsora del ball i del cant pagès a Formentera

Ha mort a 87 anys Maria Tur Juan, coneguda com a Marieta de Can Vicent Xeroni. Nascuda a Formentera el 1935, va ser mestra i impulsora del ball i del cant pagès a Formentera i una gran difusora del folklore i de les tradicions de l’illa.

Era amant de les cantades pageses de la seva terra natal i ben aviat es va fer cantant i ballarina, en el grup de dansa Sa Colla de Formentera, a més d’ensenyar a ballar i a cantar la seva filla petita.

A partir dels anys 80, des de la seva feina al col·legi públic Mestre Lluís Andreu de Formentera, va divulgar costums i danses pageses a generacions senceres d’alumnes, i va inculcar la passió pels nostres costums tradicionals, la cultura, els balls i les danses antigues a totes les joves que passaven per la seva aula de l’activitat extraescolar de ball pagès.

Maria Tur també ha contribuït a estendre el folklore de Formentera a altres terres i a gent diversa, participant en el Festival Mundial de Danses Folklòriques i duent aquesta modalitat tradicional formenterenca fora de l’illa, a Mallorca i a llocs com Valladolid, Conca o Girona.

La presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, juntament amb la resta de membres del Govern, han expressat el seu condol per la mort de Maria Tur, qui va ser guardonada amb el Premi Ramon Llull l’any 2008.