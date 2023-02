Naim Darrechi, condemnat a sis mesos de presó i al pagament d’una multa de 180 euros

El tiktoker mallorquí Naim Darrechi ha estat condemnat a sis mesos de presó i al pagament d’una multa de 180 euros per enfrontar-se a un agent de policia en el marc d'una operació contra una botellada a la plaça Drassana de Palma el maig del 2021.

El jove mallorquí, que compta amb uns 28 milions de seguidors a les xarxes socials, ha declarat davant la jutgessa per videoconferència des de Mèxic i s’ha conformat amb mig any de presó pels delictes d’atemptat contra l’autoritat i de lesions. La condemna de presó quedarà suspesa en cas que Darrechi pagui la multa imposada.

El cas es remunta al 22 de maig de 2021, quan la policia de Palma va acudir a la plaça Drassana per a dispersar més d’un centenar de joves que participaven en una botellada. Durant el desallotjament, que es va dur a terme sense incidents, Darrechi es va asseure en un banc amb un tassó de cervesa a la mà i sense màscara, malgrat que l’ús encara era obligatori al carrer. Un dels agents va demanar a l’influenciador mallorquí que partís, quan el jove va protestar.

Diversos agents varen tractar de convèncer-ho perquè se n’anàs, però Darrechi va advertir que no partiria i va demanar als seus amics que enregistràssin l’escena.

A més, quan els policies li varen demanar la documentació, va dir que no la duia i que tampoc no es recordava de les seves dades. Dos policies varen treure al jove de la plaça, i va ser aleshores quan es va regirar i va intentar traspassar el cordó policial. En ser arrestat, el tiktoker es va enfrontar a un policia que haurà d’indemnitzar amb 350 euros per les lesions ocasionades.

Originalment, la Fiscalia sol·licitava que Darrechi fos condemnat a un any de presó i al pagament de 1.200 euros de multa. El tiktoker ja va haver d’afrontar un procediment judicial previ per unes declaracions a internet en què es vantava de mentir a les seves parelles sexuals dient que era infèrtil per a poder ejacular-hi dins. Les declaracions varen ser denunciades pel Govern, però la justícia va arxivar el cas.