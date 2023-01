El porter d'un local de Palma nega l'entrada a un grup de joves que li parlaven en català i els fa la salutació feixista, mentre crida «Arriba España!»

Un ciutadà de les Illes Balears ha fet arribar a dBalears la narració dels greus fets ocorreguts la matinada de diumenge, 29 de gener a un local de copes anomenat 'Baum', situat al carrer Blanquerna de Palma.

Un empleat del local els va impedir l'accés al local pel fet d'haver-li parlat en català. Però no només es va limitar a impedir-los l'accés, sinó que els va amenaçar i va fer dues vegades la salutació feixista, mentre cridava «Arriba España!»

Aquesta és la narració dels fets i que ja s'ha presentat davant l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics del Govern:

«La matinada entre el dissabte 28 i el diumenge 29 de gener, érem per Palma amb quatre amics més. Molts locals estaven tancats, però nosaltres volíem fer una darrera copa i vàrem trobar obert un local anomenat 'Baum', situat al carrer Blanquerna. Vàrem decidir provar sort. Eren devers la 1.50 de la matinada i vàrem intentar entrar-hi. Davant la porta, ens vàrem trobar un porter que ens va demanar que li ensenyàssim l’interior de les motxilles que portàvem un dels meus amics i jo. Al meu amic, a més, que portava dues botelles, les hi va fer tirar totes dues. Ell va acceptar tirar-ne una sense problema, però va demanar-li si podia entrar amb l’altra botella, perquè era reutilitzable i estava buida. Davant açò, el porter ens va ordenar que li parléssim en castellà. Nosaltres li vàrem tornar a dir que la botella estava buida: li vàrem repetir en català, de forma més pausada perquè ens pogués entendre. L’agent de seguretat privada del local ens va tornar a dir que 'en castellano!', per la qual cosa el meu amic li va tornar a demanar, aquest cop en anglès, si podíem entrar amb la botella buida. Una altra de les meves amigues li intentava explicar que nosaltres teníem dret a expressar-nos en català, cosa que va provocar que ell ens indicàs que no podíem entrar al local. Després d’uns segons de discussió, el porter del local va fer una salutació feixista mentre exclamava 'Arriba España!'. Aquest crit va provocar algunes reaccions de rebuig per part nostra, davant les quals ell va tornar a fer una salutació feixista repetint el mateix crit. Finalment, vàrem partir. Quan érem uns metres enfora, el porter encara va amenaçar al meu amic amb agredir-lo físicament i dient-li 'luego lloras'».

El denunciant ha declarat a dBalears que «entenc que aquesta discriminació suposa una vulneració, almenys, del dret a la igualtat i no discriminació recollit a l’article 14 de la Constitució espanyola i del dret d’utilitzar el català recollit a l’Estatut d’Autonomia i a la Llei de normalització lingüística».