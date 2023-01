Vuit activistes afronten una acusació d'atemptat a l'autoritat per intentar aturar un desnonament a Palma

Sis dels vuit activistes antidesnonaments citats aquest dimarts en un jutjat de Palma com a investigats per atemptat a l'autoritat s'han acollit al seu dret a no declarar, i un altre ha contestat l'interrogatori amb la defensa del dret a la protesta social.

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Palma havia convocat aquest dimarts vuit persones imputades pels «incidents» durant una protesta antidesnonaments el 2 de novembre passat. El vuitè és un jove que va ser detengut el dia del desnonament, però encara que ha comparegut al Jutjat, no ha arribat a declarar per un problema administratiu amb la citació.

Afronten una acusació per un presumpte delicte d'atemptat a l'autoritat, durant una protesta per intentar aturar el desnonament d'una dona amb fills menors.

Sis dels activistes, atesos per l'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous, s'han acollit al dret a no declarar. L'altre, un conegut membre de Stop Desnonaments Mallorca, sí que ha declarat per a defensar que estava exercint un dret fonamental.

A les portes del Jutjat hi havia una concentració de suport dels seus companys de Stop Desnonaments i del Sindicat d'Habitatge de Palma, en què els dos col·lectius han denunciat la repressió policial a la lluita antidesnonaments.

Els activistes han censurat l'actuació de la Policia Local, censurant que «la Policia de 'l'Ajuntament de la gent' torna a executar desnonaments i utilitza tots els mitjans possibles».

Des d'Stop Desnonaments han denunciat que aquestes pràctiques abusives venen de lluny. Al mes de juliol de 2019 varen començar a rebre «una onada de multes de la Llei Mordassa», i al desembre del mateix any una causa penal contra el seu portaveu.

Pel que fa al transcurs de l'any 2022, asseguren un enduriment dels operatius policials, i en la majoria de casos tractant-se de desnonaments provinents d'hipoteca a favor de bancs i fons voltor i d'ocupació per necessitat.

En un dels desnonaments de la darrera tardor, hi va actuar la policia local de Palma «amb encrueliment sobre els companys que va provocar una situació de tensió amb la resta de manifestants, tot i la declaració 'Palma, ciutat lliure de desnonaments' de Cort, en la qual entre altres coses l'Ajuntament es comprometia a no enviar policia local als desnonaments», han posat en relleu des d'Stop Desnonaments Mallorca.

Després d'aquesta intervenció, la policia local de Palma ha presentat denúncia i des de l'entitat asseguren que «l'atestat intenta criminalitzar la protesta social i tapar les responsabilitats de la comissió judicial i de la Policia Local en la seva actuació en el desnonament».