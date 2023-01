La Generalitat de Catalunya retira un vídeo promocional dels Mossos d'Esquadra amb un cartell d'ultradreta espanyolista als despatxos

El Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya ha retirat un vídeo promocional dels Mossos d'Esquadra en què es veia el cartell del partit polític neonazi Democracia Nacional.

Tal com ha informat el diari VilaWeb, el vídeo, publicat per publicitar la convocatòria de 850 noves places al cos, explicava la història de la Mònica, caporal de l'Àrea de Mediació, Negociació i Responsabilitat Social Corporativa dels Mossos. Cap al segon 37, apareixia un pla del despatx de l'agent en què, entre més elements, hi havia un cartell de Democracia Nacional, participant habitual en la marxa anual de la ultradreta a Montjuïc pel Dia de la Hispanitat.

Tal com ha explicat VilaWeb, l'aparició de la insígnia del partit ha causat molta polseguera a les xarxes, on alguns usuaris han qüestionat la presència d'elements ultradretans a les oficines dels cossos d'ordre. En resposta a la polèmica, la Generalitat ha esborrat el vídeo de les plataformes en què havia estat publicat, com ara Twitter.