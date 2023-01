El prevere 'ultra' reparteix benediccions durant les beneïdes de Sant Antoni a Manacor

Joan Francesc Cortès Ribot, el prevere diocesà manacorí que aquests dies ha estat protagonista per unes polèmiques declaracions a les seves xarxes on hi deia, entre altres coses: «Som els nebots dels qui no vàreu poder cremar el 36», va ser un dels religiosos que varen participar a les beneïdes de Sant Antoni de Manacor.

L'usuari de Twitter Lluc llançava l'alerta «M'agradaria saber perquè el Patronat de Sant Antoni i especialment l'Ajuntament han permès que un capellà obertament feixista, se passejàs ahir tot el dia amb el jurat dels foguerons i avui tengui lloc d'honor a les Beneïdes».

El mateix Joan Francesc Cortès mostrava al seu compte d'Instagram una imatge on se'l veu beneint animals.

En el seu post, Cortès hi posa com a títol 'Un regal immerescut' i hi adjunta un missatge amb la següent suposada glosa:

«Qui parla s’equivoca,

jo me vaig equivocar.

Per això vaig demanar,

perdó a tota sa plaça».