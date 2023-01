Primera mort de l'any en un accident laboral a les Illes Balears

Un treballador de 38 anys ha mort 'in situ' a causa d'una aturada cardíaca provocada per una electrocució. Segons ha informat el SAMU 061 aquest dimecres, els fets han passat cap a les 19.15 hores, en una empresa a Marratxí, ubicada al carrer Siurells.

Fins al lloc s'hi han desplaçat la Policia Local i els serveis d'emergència, que han intentat reanimar l'home sense èxit.

EUIB lamenta la primera mort a la feina de l’any

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha volgut expressar «malestar i enuig» davant la primera mort en el lloc de feina del 2023. «A onze dies de l’inici d’any, les Illes Balears han encetat el macabre recompte de morts causats per la sinistralitat laboral», han explicat.

A tot l’Estat espanyol, la incidència de sinistralitat laboral és de 234 accidentats per cada 100.000 habitants (dades del segon trimestre de 2022), un 19% més que l’any anterior. Els sinistres laborals varen veure reduïda, minúsculament (0,1%; +6% interanual), les morts produïdes durant la jornada, mentre que els ‘in itinere’ es varen incrementar (+0,2%; +25% interanual).

Les Illes Balears lideren, en xifres globals annuals, el rànquing d’accidents ‘in itinere’, amb 46 accidents per cada 100.000 habitants.

Juanjo Martínez, coordinador general d’EUIB, ha expressat «malestar per la situació que viuen els treballadors de les Balears des de fa anys, essent presents any rere any al podi de la vergonya». «És molt trist haver de lamentar una nova mort quan no duim ni dues setmanes d’aquest 2023. No pot ser que, al 2023, un treballador del primer món mori per electrocució. La sinistralitat laboral s’ha de combatre dia a dia, de forma transversal i des de tots els estaments polítics i socials, no serveix de res enrecordar-se’n només el dia 28 d’abril», ha conclòs Martínez.

A més, des d'EUIB han volgut remarcar que és «evident» que a les Balears hi ha «una manca important d’inspeccions de treball, així com de control sobre les empreses que diàriament exposen els seus treballadors a tasques amb un alt risc d’incidents, com ara la construcció (sector que lidera, a tot l’Estat, les dades de sinistralitat)». Per això, demanen «responsabilitats sobre aquestes morts, perquè no passin desapercebudes per a l’administració i perquè els mitjans no facin creure als ciutadans que han estat accidents puntuals. Com ja hem dit infinitat de vegades, d’haver-se seguit els protocols i les normes de seguretat obligatòries en la construcció, la xifra de morts seria inferior».