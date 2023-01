El 93% dels nostres lectors consideren que Bauzá hauria de dimitir per la seva possible vinculació amb el Qatargate

Clara majoria. El 93,22% dels nostres lectors consideren que José Ramón Bauzá, eurodiputat de Ciudadanos, hauria de dimitir per la seva possible vinculació amb el Qatargate i que «ha de donar explicacions sobre la relació que manté des de fa anys amb Qatar». Per contra, el 6,78% dels lectors consideren que no hauria de dimitir perquè «ja ha deixat ben clar que ell no té res a veure amb la trama de suborns».

Sigui com vulgui, i passada la rellevància mediàtica de les primeres setmanes, Bauzá es troba cada vegada més acorralat pel Qatargate. L'expresident balear, coordinador del grup d'Amistat UE-Qatar, va gaudir de franc d'una estada en un hotel de luxe a Doha durant el 2020 per a participar en una convenció d'aviació. A més, el vol, en primera classe, també li va sortir de franc. Tot sufragat per les autoritats de Qatar.

Però no només això, tal com ha transcendit fa unes setmanes, Bauzá va agilitar, quan era president del Govern, la construcció d'un hotel de luxe a Canyamel projectat per la família reial de Qatar. Tot un exemple de com els lligams de l'expresident del PP amb el país àrab venen de lluny.

Des de l'oficina de Bauzá varen insistir que els seus viatges sempre s'han realitzat amb invitació oficial. Amb tot, des de l'oficina de l'expresident no han aclarit per què es va reunir el passat 5 de desembre a Qatar amb el ministre d'Exteriors, Sultan bin Saad Al Muraiji. A més, per molt que Bauzá s'hagi afanyat a suspendre el grup d'Amistat UE-Qatar, tampoc han aclarit quines han estat les relacions reals que s'han establert a través d'aquest grup amb el país àrab.

En aquest sentit, Bauzá, després de destapar-se la trama que implica l'exvicepresidenta Eva Kaili i diversos eurodiputats, s'ha volgut deslligar de qualsevol escàndol de corrupció i va reiterar al llarg de les setmanes que ell no té res a veure amb el cobrament de suborns. Unes afirmacions que tampoc no semblen gaire clares.

Sigui com vulgui, de les opinions dels nostres lectors es desprèn que Bauzá hauria d'assumir responsabilitats i que no val només maquillar la seva implicació en un escàndol de corrupció que sacseja les institucions europees.