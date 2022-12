A les Balears hi ha dos condemnats que s'han vist beneficiats pel nou marc de penes de la llei del 'només sí és sí'

El nombre de condemnats per delictes sexuals que s'ha vist beneficiat pel nou marc de penes que recull la llei del 'només sí és sí' a les Illes Balears és de dos condemnats. En el conjunt de l'Estat espanyol la xifra arriba ja, com a mínim, a 129, entre revisions de condemna a la baixa i sentències posteriors en aplicació de la norma. Un total de 17 reclusos han estat excarcerats.

La Comunitat on els jutges han revisat a la baixa més casos és Madrid, on hi ha 20 beneficiats de la relectura judicial.

La nova llei ha provocat que el delicte d'agressió sexual absorbeixi al d'abús sexual, cosa que significa que un delicte que fins ara recollia una conducta més greu incorpori una de menor gravetat, per la qual cosa la forquilla penal també s'ha ampliat per a abastar tot el ventall de comportaments penats ara com a agressió sexual.

Les fonts consultades per Europa Press expliquen que el nombre de casos en els quals s'apliquen les rebaixes es veurà incrementat en els pròxims dies davant les revisions pendents en totes les comunitats autònomes.