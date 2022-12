[VÍDEO] Bauzá, contra les cordes: Qatar li va pagar un vol en primera classe i un hotel de luxe

José Ramón Bauza es troba cada vegada més acorralat pel Qatargate. L'eurodiputat de Ciudadanos, coordinador del grup d'Amistat UE-Qatar, va gaudir de franc d'una estada en un hotel de luxe a Doha durant el 2020 per a participar en una convenció d'aviació. A més, el vol, en primera classe, també li va sortir de franc. Tot sufragat per les autoritats de Qatar.

Però no només això, tal com ha transcendit aquest dissabte, Bauzá va agilitar quan era president del Govern la construcció d'un hotel de luxe a Canyamel projectat per la família reial de Qatar. Tot un exemple de com els lligams de l'expresident del PP amb el país àrab venen de lluny.

Des de l'oficina de Bauzá insisteixen que els seus viatges sempre s'han realitzat amb invitació oficial com a eurodiputat per a participar en actes i esdeveniments, afirmant que l'habitual és que l'organitzador o el Parlament Europeu costegi el desplaçament i l'estada.

Bauzá també va estar el passat 5 de desembre a Qatar amb el ministre d'Exteriors, Sultan bin Saad Al Muraiji, segons informa el Ministeri del país, en un viatge que l'equip de l'eurodiputat no confirma, però les dades del qual són públiques a la web del Govern de Qatar. Doha va informar que l'expresident balear va visitar el país per a assistir a activitats associades al Mundial de futbol.

Així, aquest darrer viatge s'enquadra en el que era la seva feina com a president del grup d'Amistat UE-Qatar, uns grups informals dins del Parlament Europeu que la presidenta de la institució, Roberta Metsola, ha demanat suprimir com a resposta a l'escàndol de suborns a eurodiputats des de Qatar per a influir en la política europea.

Va ser el propi Bauzá qui, després de destapar-se la trama que implica l'exvicepresidenta Eva Kaili i diversos eurodiputats, es va voler deslligar de qualsevol escàndol i va suspendre aquest grup informal que, segons informa la seva oficina, manté contactes amb ambaixades de tercers països per a promoure els llaços d'amistat.

En missatges en xarxes socials, va afirmar que els avanços de Qatar són «una bona notícia per a Orient Mitjà», però va demanar «contundència» si es demostra que han pagat a algun diputat o assessor per a influir a favor seu.

Sigui com vulgui, aquest divendres, l'expresident català Carles Puigdemont, també eurodiputat, va publicar un vídeo a les xarxes socials «mostrant» la defensa de Qatar per part de Bauzá. Una intervenció que val la pena veure: