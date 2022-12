Crim a Conca: una agent de la Guàrdia Civil mata a tirs les seves dues filles, de 9 i 11 anys, i se suïcida

Una agent de la Guàrdia Civil ha mort a tirs aquest dijous les seves dues filles, de 9 i 11 anys, i s'ha suïcidat, segons han informat els serveis d'emergències, i han confirmat després fonts de la mateixa Guàrdia Civil.

Els fets han passat poc després de les 7 del matí a la caserna de la Guàrdia Civil de Quintanar del Rey, a la província de Conca.

Els serveis d'emergències de Castella-la Manxa han rebut una telefonada d'avís a les 7 i 19 minuts, i l'ambulància i el metge que hi han anat només han pogut certificar la mort de totes tres.

La dona, de 42 anys, feia un any que havia iniciat els tràmits de divorci i no consta que tengués antecedents per baixes psicològiques.