L'espanyolisme assenyala un tercer centre educatiu amb el pretext del Mundial de futbol, ara al País Valencià

Malgrat l'allau de mostres de suport de la comunitat educativa, sindicats, entitats, el Govern i la ciutadania en general a la docent amenaçada de La Salle, continua viva la polèmica entorn a l'exhibició de la bandera d'Espanya dins les aules dels centres educatius.

Una polèmica que, com ha quedat clar amb el cas del centre La Salle de Palma, no va de banderes sinó de l'autoritat dels docents dins l'aula.

Cal recordar que aquesta docent ha patit una campanya de desprestigi, assetjament i fins i tot amenaces de mort, a ella i a la seva família, per part de l'espanyolisme i l'extrema dreta. Una persecució que ha originat la denúncia del Govern de les Illes Balears davant la Fiscalia per a determinar les responsabilitats de les amenaces.

Malgrat l'estrepitós fracàs de la campanya contra aquesta docent de La Salle, l'espanyolisme persisteix i cerca la manera de tensionar els centres d'ensenyament. Així, hem pogut veure com ho han intentat també amb l'IES Baltasar Porcel d'Andratx amb el pretext d'una circular interna amb instruccions sobre com gestionar l'impacte del Mundial masculí de futbol en els alumnes.

La campanya espanyolista arriba al País Valencià

Aquesta manera de perseguir amb odi i manipulacions que segueix els manuals d'actuació dels moviments feixistes a nivell europeu no només l'hem poguda veure a centres educatius de Mallorca.

Segons explica el mitjà Benissa Digital, un cas semblant ha passat a l'IES Josep Iborra de Benissa (Marina Alta, País Valencià). I, curiosament, amb el mateix modus operandi: pares d'alumnes assenyalant docents amb el pretext del Mundial.

Tot i que a aquest institut de Benissa no hi ha hagut cap problema al llarg del Mundial de futbol amb la vestimenta i les banderes dels alumnes, la mare d'una alumna ha denunciat que el centre «adoctrina» els alumnes per no voler que hi hagin banderes dins l'aula.

«Tot semblava anar bé a la classe de Llengua Castellana fins al moment que va entrar a l'aula la subdirectora de l'IES i va posar el crit al cel, dient que aquesta bandera representava una ideologia política», apunta a la redacció de Benissa Digital la mare d'una de les alumnes presents a l'aula.

L'IES Josep Iborra es defensa de les acusacions

Des d'aquest institut de Benissa, el director del centre, Miquel López, ha defensat que al centre escolar es respecta la «llibertat individual de pensament dels alumnes» i per això «han pogut portar les seves banderes sense cap problema». No obstant això, el director remarca que dins les aules «no hi cap cap tipus de banderes per a evitar precisament enfrontaments entre alumnes si bé després al pati sí que han portat banderes o vestimentes dels seus equips i no hi ha hagut cap problema».

En aquest sentit també s'ha expressat la vicedirectora de l'Institut, Mari Pepa Ivars, docent assenyalada per la mare en les seves declaracions, que ha negat les acusacions: «Nosaltres ja l'any passat vam decidir que dins de classe no es podien exhibir banderes de cap mena per un problema que hi va haver entre dos alumnes de diferents nacionalitats i des de llavors es va decidir que a les aules no es podria exhibir cap bandera fos quina fos la seva nacionalitat». A més, la vicedirectora ha afirmat contundentment que la bandera d'Espanya «ens representa a tots i per tant jo mai no podria dir que la bandera representa una ideologia política» i ha remarcat que «respecta totes les ideologies».

Segons explica la mare que ha fet les acusacions, un dels alumnes va contestar a la subdirectora que la bandera morada -en referència a alguns cartells a favor de la igualtat que hi ha al centre- no el representava i que pertanyia a una ideologia política.

Sobre aquest tema, la subdirectora deixa clar que a l'Institut no hi ha banderes «de cap tipus» i que els cartells que hi ha penjats són «les balconades que, a més, han estat lliurades al centre per la regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Benissa ja que l'Institut realitza cada any una performance contra la violència de gènere». A més, ha volgut remarcar que el feminisme «no representa una ideologia sinó que representa una igualtat per a tothom, tant homes com dones».