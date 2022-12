José Ramon Bauzá, president del grup d'amistat UE-Qatar, assenyalat pel cas de corrupció al Parlament Europeu

La vice-presidenta del Parlament Europeu, Eva Kailí, ha estat detinguda i imputada per pertinença a una organització criminal, corrupció i emblanquinament de capitals en el marc de la investigació sobre els presumptes suborns amb l’objectiu d’influenciar les decisions de la cambra per part de l'emirat de Qatar.

La fiscalia federal de Bèlgica també va informar de la detenció de quatre investigats més en el marc d’una investigació per presumptament formar part d’organització criminal de corrupció i emblanquinament de capital que fa mesos que, en nom de Qatar, provava d’influir en la presa de decisions econòmiques i polítiques de l’eurocambra. El pare d'Eva Kaili va ser detingut quan intentava fugir amb bosses amb uns 600.000 euros en efectiu.

Naturalment, des de Mallorca, totd'una, les mirades s'han girat cap a l'eurodiputat que forma part de la 'Delegació per a les Relacions amb la Península Aràbiga' i que presideix el 'Grup d'amistat UE-Qatar': José Ramón Bauzá.

L'expresident de les Balears i militar espanyol ha sortit al pas com ha pogut i ha declarat que «He defensat en el Parlament Europeu que els avanços de Qatar són una bona notícia per a Orient Mitjà. Ho creia i ho crec. Ara bé: si es demostra que han pagat a algun diputat o assessor per a influir en ells al seu favor, cal ser absolutament contundent contra tots».

Bauzá ha afegit que «La dignitat de les institucions, que és el manteniment últim de la democràcia, està per sobre de tot. En el meu grup donarem suport a un debat en el Ple i una investigació sobre aquest tema per a aclarir fins a l'últim dubte. Tolerància zero amb la corrupció».

Un acorralat Bauzá també ha volgut declarar que «Si qualcú té la més mínima pregunta referent als meus posicionaments polítics sobre Qatar o de qualsevol qüestió relacionada amb aquest escàndol, per descomptat estic a completa disposició. Transparència, transparència i transparència. L'única resposta possible».

José Ramón Bauzá ha elogiat la política exterior de Qatar en diverses ocasions, el 22 de maig de 2021 es va reunir amb l'ambaixador de l'Emirat a Bèlgica.