Set anys de presó a un turista holandès per una pallissa mortal a Mallorca l'estiu passat

Un tribunal holandès ha condemnat a set anys de presó un dels nou acusats per una pallissa mortal que ocorregué a la Platja de Palma l'estiu passat. Segons es relata a la sentència, els nou acusats, d'entre 25 i 27 anys, participaren durant la nit dels fets en diverses bregues i realitzaren actes de vandalisme. Finalment, apallissaren Carlo Heuvelman, un altre turista que rebé diverses puntades de peu al cap, entrà en coma, i morí quatre dies després a l'hospital de Son Espases.



Durant el judici, tots els acusats reconegueren la seva presència al lloc dels fets i la comissió d'altres conductes constitutives de delictes menors, però negaren tots haver comès l'homicidi. El tribunal ha considerat provat que fou efectivament el condemnat per homicidi, qui causà la mort, per haver trobat ADN de la víctima a la seva bota. Altres set acusats, malgrat la seva participació indirecta en la mort, han estat condemnats a penes d'entre 12 i 30 mesos de presó per participació en actes tumultuaris i violència, i absolts del càrrec d'homicidi. El novè del grup ha quedat absolt per no poder-se provar la seva participació en els fets.



Així conclou un altre episodi de descontrol i excessos als nuclis turistes de l'illa, que derivà en un procediment penal sota la jurisdicció d'un tribunal estranger.