L'Audiència de Palma confirma la condemna al jove que va gravar a policies espanyols entrant en un pis durant el confinament

L'Audiència Provincial de Palma ha confirmat la condemna del pagament d'una multa de 2.520 euros i la indemnització a cadascun dels quatre agents amb 3.000 euros per «danys morals» al jove acusat d'un delicte de calúmnies per gravar a policies espanyols entrant en un pis de Ciutat el maig de 2020, en ple confinament.

Així, tal com ha publicat aquesta setmana el diari Última Hora, la secció primera ha desestimat el recurs d'apel·lació del jove i ha confirmat la condemna que va interposar en contra seva el jutjat penal número 6 de Palma, que va absoldre al processament dels delictes d'intrusismes, desobediència greu, injúries i contra la pròpia imatge.

L'incident va tenir lloc la matinada del 9 de maig de 2020 en la fase 0 de la desescalada. Diversos agents de la Policia espanyola van acudir a un pis del Passeig Marítim després de la telefonada d'una veïnada. Quan arribaren a l'habitatge, segons els policies, l'amic del processament els va deixar entrar. «Ens va obrir la porta i ens va dir 'passeu i comproveu'», va relatar un dels agents i van corroborar la resta de policies espanyols en les seves declaracions.

L'acusat, per part seva, va insistir durant la vista, celebrada el passat 24 de gener, que no va escoltar el seu amic donant-los permís per a accedir a l'habitatge i que els agents no disposaven de la pertinent ordre judicial. «Potser estic equivocat, però en aquell moment vaig fer el que creia que era correcte», va declarar.

La defensa de l'acusat va recórrer la decisió perquè al seu judici no va quedar demostrat que el jove sabés que l'habitant de l'habitatge deixés passar als agents, extrem que l'Audiència Provincial ha desestimat. Igual que una rebaixa de la responsabilitat civil, que el Tribunal considera «proporcionada».

«Danys morals»

En aquest sentit, aquest dissabte el sindicat policial JUPOL ha assegurat que la ratificació de la sentència «almenys repara els danys morals i l'honor» dels agents espanyols implicats.

Així, segons Chechu Enrique, secretari regional d'aquest sindicat, aquesta sentència «no fa més que demostrar l'actuació perfecta i completament ajustada a Dret dels agents que van participar en aquesta intervenció».