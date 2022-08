Llibertat provisional per als dos turistes detenguts per l'agressió a un taxista a Magaluf

Els dos turistes britànics detenguts per la greu agressió a un taxista a Magaluf han quedat en llibertat després de declarar davant del jutge de guàrdia, que els ha imposat una fiança.

En concret, és una fiança de responsabilitat civil, per a cobrir possibles indemnitzacions, i no penal -és a dir, no és per a eludir la presó-. Amb tot, se'ls retendrà el passaport fins que dipositin aquesta fiança.

Els dos britànics, de 21 i 22 anys, varen ser detenguts aquest dimarts després de l'incident ocorregut passada la mitjanit a Magaluf.

L'incident hauria començat quan un dels turistes, que anava pel carrer acompanyat de dos joves més, va pujar al capó del taxi. Aleshores, el taxista, de 57 anys, va baixar del vehicle per a fer-lo baixar, i el turista es va encarar amb ell i presumptament el va agredir fent-lo caure. A terra, li va continuar clavant cops de puny i puntades de peu.

Un testimoni va telefonar al 112 informant de l'agressió i indicant que el perjudicat sagnava pel cap. La víctima va patir un tall sobre les celles i diverses contusions. Va rebre una primera assistència al lloc dels fets per una ambulància del SAMU 061 i va ser traslladat a Son Espases. Va rebre l'alta el mateix dia.

La Policia Local va localitzar testimonis dels fets i va aconseguir detenir el presumpte agressor. Un altre turista implicat va ser identificat i posteriorment detengut per la Guàrdia Civil, que es va fer càrrec de les diligències.

Després de l'agressió, la resta de taxistes de Calvià varen fer una petita aturada en solidaritat amb el seu company.