Un mort i nombrosos ferits en esfondrar-se part de l'escenari del Medusa Festival per una forta ràfega de vent

Tragèdia al País Valencià. Un jove de 22 anys ha mort i almenys 40 persones han resultat ferides de diversa consideració, 3 d'elles amb politraumatismes greus, en esfondrar-se durant la matinada d'aquest dissabte part de l'escenari del Medusa Festival, que se celebra a Cullera, a conseqüència d'una forta ràfega de vent.

Segons ha informat la Comandància de la Guàrdia Civil, la víctima és un jove de 22 anys. D'acord amb les informacions, per un fort cop de vent tant l'entrada principal com l'escenari principal del Medusa es van precipitar a terra. Els agents van desallotjar el recinte del festival, tant de persones com de vehicles, encara que no va ser necessari evacuar la zona d'acampada.

El sinistre s'ha registrat al voltant de les 4.18 hores de la matinada d'aquest dissabte. Fins al lloc dels fets, el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) ha desplaçat a diversos vehicles sanitaris.

Dels ferits, que han estat traslladats a diversos hospitals, tres presenten traumatismes greus i la resta contusions lleus. A més, hi ha hagut també nombroses persones evacuades.

L'organització del festival ha confirmat en un comunicat que a causa d'inclemències meteorològiques s'ha suspès temporalment la seva activitat. El Medusa Festival ha emès aquest dissabte un comunicat en el qual apunta a un «fenomen meteorològic de característiques devastadores» que va provocar danys en la infraestructura de l'escenari com a origen de l'accident.

Des de la direcció del festival es mostren «completament desolats i consternats» davant el succeït en el recinte de Cullera i expressen la seva «profundes i sinceres condolences» a familiars i amics afectats per l'accident.