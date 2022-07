Mor un jove atropellat per un tren a Lloseta

Un jove de 27 anys ha mort en ser atropellat per un tren cap a les 07.15 hores d'aquest dimecres a Lloseta, un accident que ha provocat que la circulació del tren entre Inca i Lloseta s'hagi suspès entre els dos sentits. Després de dues hores, la circulació de trens ha estat reestablerta.

El jove ha irromput a les vies del tren i el maquinista no ha pogut evitar envestir-lo. Tot i que els serveis d'emergències han estat alertats ràpidament però en arribar al lloc de l'accident no han pogut fer res per a salvar-li la vida.

La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per a tenir més detalls del que ha passat.