El policia espanyol infiltrat en el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans tenia la seva adreça oficial en un local del PSIB-PSOE

La revista La Directa ha aportat noves informacions del cas del policia espanyol Ignacio Jose Enseñat Guerra que es feia passar per Marc Hernàndez i que es va infiltrar en diversos moviments socials de Barcelona i al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

Ara s'ha sabut que l'infiltrat té un DNI amb adreça que correspon a una agrupació del PSIB-PSOE de Palma.

El relat fals amb el qual es presentava com un cambrer de Palma que treballava en un xibiu de platja. La realitat, però, és que es tracta d'un agent encobert amb doble identitat al servei del Govern espanyol.

Ara, s'ha conegut que al seu DNI hi figura com a domicili el número 9 del carrer de Son Gibert de Palma. L'adreça coincideix amb la de l’agrupació socialista Palma-Nord del PSIB-PSOE. Els socialistes de les Illes Balears, segons ha consultat La Directa, neguen cap relació amb aquesta persona i es mostren «absolutament sorpresos» per aquesta informació a la qual assegureu que no hi troben explicació.