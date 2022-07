Arriben 127 guàrdies civils espanyols a les Balears per fer pràctiques

Segons ha informat la Direcció general de la Zona de la Guàrdia Civil a les Balears, el coronel Hernández Mosquera ha donat la benvinguda aquest dimarts a 127 guàrdies civils que han iniciat el període de pràctiques a l'arxipèlag una vegada acabada la seva formació acadèmica.

El coronel en cap de la Zona de la Guàrdia Civil a les Balears, Alejandro Hernández Mosquera, ha donat aquest dimarts la benvinguda als guàrdies civils en pràctiques que s'han incorporat a les Illes.

Per illes, un total de 93 guàrdies civils ocuparan plaça a Mallorca, 25 ho faran a Eivissa i Formentera i a Menorca hi aniran destinats nou agents. A la fi de juliol, quan superin les últimes proves, 50 guàrdies civils en pràctiques se sumaran a la plantilla de l'illa d'Eivissa.

El coronel Hernández Mosquera els ha donat l'enhorabona per haver estat destinats a la Zona de Balears, unes illes on completaran la seva formació «amb garanties». Així mateix, els ha aconsellat que siguin «prudents» i mantenguin una presència «impecable»; tenguin una educació «exquisida» amb el ciutadà i usin el sentit comú, «fonamental per a resoldre situacions complexes» durant els serveis que ara començaran a prestar els nous guàrdies civils.