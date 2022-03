[ÀUDIO] Una comissària diu que a algunes catalanes «ja els agradaria» que les violàs un policia espanyol

La comissària en cap de Pontevedra, Estíbaliz Palma va afirmar en un acte públic que «Hi va haver 48 hores en què semblava que la Policia Nacional s'havia transformat i, de sobte, violava, maltractava i no sé quantes coses feia més, que ja els agradaria a algunes que les violés un antidisturbis.»

Aquesta paraules les va pronunciar la comissària Palma en el marc d'un acte d'homenatge a un agent de la Policia Nacional ferit durant les protestes després de la sentència del procés, a la tardor del 2019. L'acte d'homenatge al policia es va fer l'11 de març en un restaurant de Vigo

Cessada

La Direcció General de la Policia Nacional espanyola l'ha cessat de manera fulminant després que eldiario.es publicàs un àudio (que reproduïm a continuació) on se la sentia fent aquestes declaracions.

Segons han confirmat fonts del Ministeri de l'Interior a EFE, la mateixa Palma ha admès la veracitat dels àudios publicats. En les gravacions s'hi senten també altres frases polèmiques.

La comissària, que va ser nomenada cap a Pontevedra l'octubre del 2019, va recordar que abans estava destinada a Pozuelo de Alarcón (Madrid). Es refereix a aquest lloc com «una plaça nacional i no republicana», en referència a la zona controlada pel bàndol feixista durant la Guerra Civil, i afegeix que era «un àmbit fantàstic quan feies una xerrada».

Va ser allà on els seus fills, «que tenen xarxes socials», li varen preguntar: «Mare, què fa la policia a Catalunya?», després de veure les imatges de la intervenció en les protestes contra la sentència, cosa que va derivar en el comentari sobre les dones catalanes i els antidisturbis. En dir-ho, se sent com un dels presents adverteix els qui gravaven amb el telèfon mòbil: «Talla això!»

Secretària de la dona

Estíbaliz Palma va ser secretària de la dona al Sindicat Professional de Policia, l'organització que representa els interessos dels comandaments del cos, i ha defensat públicament la necessitat d'una igualtat real entre homes i dones, segons eldiario.es.

Al dinar d'homenatge a l'agent retirat, on va tenir lloc el discurs de la comissària, hi van assistir desenes d'agents i comandaments de la Policia Nacional. S'hi va projectar també una intervenció gravada en vídeo per a l'ocasió del Ministre espanyol de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.