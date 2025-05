Identifiquen les restes del germà d’Aurora Picornell i cinc víctimes més del franquisme

Les diferents anàlisis de les restes localitzades a les fosses de Son Coletes, a Manacor durant les intervencions dutes a terme per l’equip tècnic d’Aranzadi-Atics en el marc de les excavacions dutes a terme entre el 2020 i 2023 en el marc dels II, III i IV Plans de Fosses, aprovats per la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts del Govern de les Illes Balears, han permès la identificació de tres noves víctimes. Es tracta de Serafí Vives Servera, Bartomeu Fornés Bordoy i Gabriel Picornell Femenias.

Igualment, les anàlisis de les restes localitzades a les fosses del cementeri de Sant Francesc Xavier a Formentera durant les intervencions dutes a terme per l’equip tècnic d’Aranzadi-Atics en el marc de la segona fase d’excavacions al cementiri de Formentera inclosa IV Pla de Fosses, aprovat per la Comissió Tècnica de Fosses i Desapareguts del Govern, han permès la identificació de tres noves víctimes. Es tracta d'Antonio Sánchez Capilla, Francisco Delgado Machío i Manuel Gordillo Vega.

Totes les identificacions han estat possibles gràcies a l’anàlisi i comparació dels perfils genètics realitzats pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc, d’ADN antic i modern de la Universitat Autònoma de Barcelona i Servei de Genòmica de la Universitat Pompeu Fabra.

Serafí Vives Servera

La identificació de Serafí Vives s’ha realitzat a través d’una mostra òssia de les restes que varen ser recuperades a la tercera campanya d’excavació (2023) a Son Coletes, que ha estat comparada amb una mostra d’ADN del seu fill, donant com a resultat una identificació positiva. La identificació ha estat possible per la compatibilitat de tota la informació de caràcter històric, arqueològic i antropològic del cas.

Serafí Vives va néixer a Son Servera l’any 1905 i era guàrdia jurat. Va ser assassinat juntament amb el seu pare dia 17 d’agost de 1936 a l’edat de 31 anys.

Bartomeu Fornés Bordoy

La identificació de Bartomeu Fornés s’ha realitzat a través d’una mostra òssia de les restes que varen ser recuperades a la tercera campanya d’excavació (2023) a Son Coletes, que ha estat comparada amb una mostra d’ADN del seu fill, donant com a resultat una identificació positiva. La identificació ha estat possible per la compatibilitat de tota la informació de caràcter històric, arqueològic i antropològic del cas.

Bartomeu Fornés va néixer a Manacor l’any 1896 i l’any 1936 quan es va produir el desembarcament de Bayo es va refugiar a una casa de foravila amb la seva família. Allà va resultar ferit i va ser traslladat a l’hospital. Uns dies després, dia 27 d’agost, va ser detingut i assassinat a Son Coletes a l’edat de 40 anys.

Gabriel Picornell Femenias

La identificació de Gabriel Picornell s’ha realitzat a través de les mostres òssies de les restes que varen ser recuperades a les campanyes d’excavació de 2020 i 2021 a Son Coletes. Les restes han estat comparades amb les mostres d’ADN dels seus familiars assassinats i ja identificats. La identificació ha estat possible per la compatibilitat de tota la informació de caràcter històric, arqueològic i antropològic del cas.

Gabriel Picornell va néixer a Palma l’any 1906. Era fill de Gabriel Picornell Serra i Joana Femenias Coll i va tenir sis germans. Gabriel era picapedrer i militant del PCE. Es calcula que Gabriel va estar reclòs a la presó de Can Mir i que va ser assassinat entre 1936 i 1937 a Son Coletes.

Francisco Delgado Machío

La identificació de Francisco Delgado s’ha realitzat a través de les mostres òssies de les restes que varen ser recuperades a la segona campanya d’excavació (2023) al cementeri de Sant Francesc Xavier a Formentera. Les restes han estat comparades amb les mostres d’ADN del seu fill difunt. La identificació ha estat possible per la compatibilitat de tota la informació de caràcter històric, arqueològic i antropològic del cas.

Francisco Delgado va néixer a Badajoz dia 8 de novembre de 1890 i era jornaler. Durant la República va ser cap de la guàrdia municipal del poble. Va arribar al penal de Formentera l’any 1941 des de la presó de Badajoz, acusat d’adhdesió a la rebel·lió i va morir el mateix any a la presó de Formentera a l’edat de 50 anys per malaltia.

Antonio Sánchez Capilla

La identificació d’Antonio Sánchez s’ha realitzat a través de les mostres òssies de les restes que varen ser recuperades a la segona campanya d’excavació (2023) al cementeri de Sant Francesc Xavier a Formentera. Les restes han estat comparades amb les mostres d’ADN de les seves dues filles. La identificació ha estat possible per la compatibilitat de tota la informació de caràcter històric, arqueològic i antropològic del cas.

Antonio Sánchez va néixer a Badajoz l’any 1891. Era obrer, estava afiliat al PSOE i UGT i va estar mobilitzat amb l’exèrcit de la República l’any 1939. Va estar empresonat a Castuera i a Almendralejo i després de ser condemnat per rebel·lió militar va ser enviat al penal de Formentera l’any 1941. Allà va morir per malaltia el mateix any.

Manuel Gordillo Vega

La identificació de Manuel Gordillo s’ha realitzat a través de les mostres òssies de les restes que varen ser recuperades a la segona campanya d’excavació (2023) al cementeri de Sant Francesc Xavier a Formentera. Les restes han estat comparades amb les mostres d’ADN de la seva filla. La identificació ha estat possible per la compatibilitat de tota la informació de caràcter històric, arqueològic i antropològic del cas.

Manuel Gordillo va néixer a Badajoz l’any 1885. Era jornaler i pertanyia a Esquerra Republicana. L’any 1941, amb 56 anys, va arribar al penal de Formentera procedent de la presó de Badajoz i va morir al mateix any per malaltia.

Fins ara, a les Illes Balears s’han identificat 67 víctimes de la repressió franquista, gràcies a les anàlisis d’ADN i a la realització d’estudis antropològics.